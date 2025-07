La strada Valle del Forno resta chiusa, ma tutti ci passano dopo che qualcuno ha strappato il nastro vedo bene su entrambi i lati e spostato cartelli stradali e transenne, esponendosi a rischi. Nella mattina di ieri vi è stato un nuovo sopralluogo e adesso è atteso l’arrivo di una trincia per eliminare il folto canneto e di un escavatore per verificare da dove arriva l’enorme quantità di acqua che sbanca il terreno facendo implodere il piano stradale. Al momento ci sono due linee di pensiero. I tecnici non escludono che possa essere una conseguenza degli scarichi di acque piovane dell’Autostrada, ma i residenti hanno atre certezze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valle del Forno chiusa per finta