Cosa è successo a Valerio e Sarah un mese dopo Tempation Island 2025? I due sono tornati insieme o hanno confermato la scelta del falò? Valerio e Sarah, un mese dopo a Temptation Island 2025: stanno ancora insieme?. Valerio e Sarah un mese dopo a Temptation Island 2025 confermano la scelta raggiunta durante il falò di confronto. Il primo ad arrivare è Valerio che racconta come è andata poco dopo il falò con l’ex fidanzata Sarah: “ la prima volta che ci siamo visti è stato un incontro abbastanza duro, perché Sarah non accettava determinate dinamiche. La conversazione è andata molto sullo scontro, questa è stata sempre una cosa che non volevo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Valerio e Sarah un mese dopo Temptation Island 2025: sono tornati insieme? | Video Witty Tv