Valditara | Il ritorno del latino alle medie? Una straordinaria palestra di logica per potenziare ragionamento e migliorare grammatica e sintassi della lingua italiana

Le Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado approvate dal Ministero dell'Istruzione segnano il ritorno del latino curricolare dopo oltre quarant'anni di assenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il ritorno del Latino (opzionale) alle medie, “per imparare meglio la lingua italiana”: è nelle Nuove Indicazioni nazionali - Le Nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado segnano "il grande ritorno del Latino per conoscere e imparare meglio la lingua italiana e le sue regole": così lo definisce il Ministero commentando la pubblicazione del testo rivisto inviato al CSPI per il parere.

