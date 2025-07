Usa senatori democratici contrari a vendita di armi a Israele con 70 voti solo 24 i favorevoli | Stop a sofferenza di civili innocenti

Molti dei senatori democratici favorevoli alle risoluzioni hanno tenuto a sottolineare che il loro voto non va interpretato come un attacco allo Stato di Israele, ma come una ferma critica alla linea politica del premier Benjamin Netanyahu sul genocidio in corso a Gaza Si accentua la frattura. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Usa, senatori democratici contrari a vendita di armi a Israele con 70 voti, solo 24 i favorevoli: ‚ÄúStop a sofferenza di civili innocenti‚ÄĚ

Usa, oltre met√† dei senatori democratici vota contro la vendita di armi a Israele; Usa: oltre la met√† dei senatori democratici sostiene il blocco della fornitura di armi a Israele; Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Trump: ¬ęAccordo sui dazi difficile con il Canada se riconoscer√† lo Stato della Palestina¬Ľ. Almeno 27 palestinesi sono stati uccisi dall'alba di oggi.

