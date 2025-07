Usa forti turbolenze su aereo per Amsterdam | 25 feriti atterraggio d’emergenza a Minneapolis

Un volo della compagnia statunitense Delta con itinerario Salt Lake City-Amsterdam è stato colpito da una grave turbolenza mercoledì sera, ferendo diversi passeggeri e costringendo il volo a deviare verso l’aeroporto internazionale di Minneapolis-St.Paul, dove ha effettuato un atterraggio d’emergenza alle 19:45 ora locale di mercoledì. La compagnia aerea ha dichiarato che 25 passeggeri sono stati portati negli ospedali locali per essere valutati e curati. Lesioni gravi causate da turbolenze in volo sono piuttosto rare, ma secondo gli scienziati potrebbero diventare piĂą comuni a causa dei cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, forti turbolenze su aereo per Amsterdam: 25 feriti, atterraggio d’emergenza a Minneapolis

