Usa | bene l' incontro Witkoff-Netanyahu

20.05 L'incontro tra l'inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il premier israeliano Benjamin Netanyahu "è stato molto produttivo". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Witkoff e l'ambasciatore Usa in Israele, Huckabee, visiteranno la Striscia di Gaza "per ispezionare gli attuali siti di distribuzione e definire un piano per consegnare più cibo", ha annunciato Leavitt. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

