Urbanistica sei arresti a Milano | Tancredi e Catella ai domiciliari

Le stanze del potere urbano diventano teatro di un'inchiesta senza precedenti. Con un'ordinanza che segna uno snodo decisivo, il giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini ha accolto le richieste della Procura di Milano, firmando sei misure cautelari nell'ambito di un'indagine esplosiva sull' urbanistica milanese. Uno degli indagati è finito in carcere, gli altri cinque ai domiciliari. Al centro del fascicolo, un presunto sistema di corruzione, falsi e pressioni indebite, costruito per guidare in modo occulto lo sviluppo edilizio della cittĂ . Agli arresti domiciliari sono finiti l'ex assessore Giancarlo Tancredi, dimessosi nei giorni scorsi, e il potente immobiliarista Manfredi Catella, considerato il "re del mattone".

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittĂ

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

