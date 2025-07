Urbanistica a Milano | se gli arresti Ai domiciliari il re del mattone Catella e l’ex assessore Tancredi

Sei arresti, un assessore dimissionario, il nome piĂą noto del mattone milanese ai domiciliari. L’inchiesta sull’urbanistica scuote Milano e il cuore politico della giunta Sala. A finire nel mirino della Guardia di Finanza è l’intreccio tra affari, commissioni e poteri che negli ultimi anni hanno ridisegnato lo skyline della cittĂ , trasformandola in una metropoli ambiziosa e proiettata verso l’alto. Ma dietro le facciate di vetro e acciaio delle nuove torri, oggi emergono ombre pesanti che rischiano di incrinare il mito della “Milano modello”. Il gip Mattia Fiorentini ha firmato sei ordinanze cautelari. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Urbanistica a Milano: se gli arresti. Ai domiciliari il “re del mattone” Catella e l’ex assessore Tancredi

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittĂ

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Urbanistica, il gip ordina 6 arresti. Ai domiciliari Catella e Tancredi - Il gip del Tribunale di Milano ha disposto cinque arresti domiciliari e uno in carcere nell'ambito dell'indagine sull'urbanistica. Secondo msn.com

Milano, terremoto urbanistica: arresti domiciliari per Tancredi e Catella - Il giudice per le indagini preliminari di Milano Mattia Fiorentini ha disposto l'arresto in carcere per Andrea Bezziccheri, imprenditore e patron ... Da iltempo.it