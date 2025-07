Uomo ucciso e fatto a pezzi | arrestate per omicidio madre e compagna

Alessandro Venier, 35 anni, è stato ucciso e fatto a pezzi all'interno della propria abitazione di Gemona, in provincia di Udine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Uomo ucciso e fatto a pezzi: arrestate per omicidio madre e compagna

Alessandro Venier ucciso, fatto a pezzi e nascosto in garage dentro un bidone ricoperto di calce: arrestate la mamma e la moglie del 35enne - Sarebbe riconducibile a un omicidio la morte di un uomo scoperta nella mattinata di giovedì 31 luglio a Gemona del Friuli. Scrive ilgazzettino.it

Uomo ucciso in casa e fatto a pezzi da madre e compagna a Gemona - Sarebbero state la compagna e la madre della vittima a uccidere l'uomo, di 35 anni, Alessandro Venier, trovato morto, fatto a pezzi, nella cantina della propria abitazione. Come scrive ilgiornale.it