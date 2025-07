Uomo cade mentre è al lavoro ipotesi malore | grave un cinquantasettenne

Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando. È accaduto in un’azienda di Montespertoli nella frazione di Molino del Ponte. L’uomo avrebbe riportato un trauma cranico a seguito di una caduta. L’incidente, avvenuto attorno alle 11, sarebbe stato causato da un malore. Sul. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

