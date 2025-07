Il conto alla rovescia per la nuova stagione di Uomini e Donne è ormai iniziato e, come da tradizione, le indiscrezioni sui primi tronisti stanno giĂ infiammando il web. Tra i nomi piĂą chiacchierati spunta quello di Flavio Ubirti, ex protagonista di Temptation Island, che sembra pronto a lasciare il calcio per tuffarsi definitivamente nel mondo dello spettacolo. Un’indiscrezione che ha fatto impazzire i fan, curiosi di scoprire se sarĂ davvero lui a inaugurare il nuovo trono. Flavio Ubirti nuovo tronista di Uomini e Donne? L’indizio. A far scattare l’allarme è stato Alberto Bruni, direttore sportivo della squadra di calcio Baldaccio Bruni di Anghiari, dove Ubirti giocava come portiere. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Uomini e Donne, svelato il nome del primo tronista: il pubblico sarà felicissimo!