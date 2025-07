Untamed rinnovato per una seconda stagione da Netflix

Sebbene inizialmente fosse stata pensata come miniserie Netflix, Untamed tornerà con una seconda stagione. L’intera serie di sei episodi è stata pubblicata su Netflix a luglio e segue Kyle Turner ( Eric Bana ), un agente speciale del National Park Service che indaga sulla morte di una donna nel Parco Nazionale di Yosemite mentre combatte i propri demoni del passato. Il cast di Untamed è guidato da Bana, con Sam Neill, Rosemarie DeWitt, Lily Santiago e Wilson Bethel, ed è scritto dagli sceneggiatori Mark L. Smith ed Elle Smith. Originariamente concepito come miniserie, il successo dello show potrebbe farlo diventare un successo a lungo termine per il gigante dello streaming. 🔗 Leggi su Cinefilos.it