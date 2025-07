Università dell’Insubria semestre filtro a Medicina | 495 iscritti per 220 posti

Varese, 31 luglio 2025 – All’ Università dell’ Insubria è tutto pronto per la rivoluzione del semestre filtro per l’ accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria. Nel concreto sarà un periodo comune ai due corsi, pensato per rafforzare le competenze di base e offrire agli studenti una preparazione solida. In attesa del via alle lezioni, fissato per lunedì 1 settembre, ci sono già i numeri degli iscritti. Le domande di iscrizione all’ateneo varesino pervenute attraverso la piattaforma Universitaly sono state 651: 558 per Medicina e 93 per Odontoiatria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it