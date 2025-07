Union Brescia Silvestri in ritiro Nel mirino un attaccante e un portiere

Brescia, 31 luglio 2025 – Il cammino per portare avanti il progetto dell' Union Brescia offre sempre motivi di interesse. In questo momento la società guidata dal presidente Giuseppe Pasini è al lavoro su tre fronti, visto che la squadra sta lavorando sul campo in preparazione al campionato di serie C, mentre sul mercato il ds Andrea Ferretti sta cercando di completare al meglio l'organico a disposizione di mister Aimo Diana. Giuseppe Pasini e Laura Castelletti con le nuove sciarpe, presentazione Union presentazione nuova societa a palazzo Loggia, Brescia, Brescia 17 luglio 2025. Only Crew Filippo Venezia Fotolive Sul fronte stesso massimo dirigente biancazzurro sta compiendo i passi necessari per rinforzare l'organigramma (con il coinvolgimento di nuovi imprenditori e l'atteso aumento di capitale ), che dovrà sostenere il programma rivolto a riportare in alto il nome del Brescia.

Nasce l’Union Brescia: sostituirà la Feralpisalò in Serie C. Tutto su staff e rosa e cosa cambia rispetto al Brescia di Cellino - 2025-07-17 18:28:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Federico Targetti 17 lug 2025, 20:28 Ultimi aggiornamenti: 17 lug 2025, 20:28 E’ stato presentato oggi il progetto del nuovo marchio che riporta in vita il calcio nella città lombarda Un nuovo inizio nella storia del Brescia: la società lombarda, che si è vista retrocedere in Serie C d’ufficio a causa del mancato pagamento degli stipendi arretrati e di debiti fiscali, non è riuscita ad iscriversi al prossimo campionato di terza divisione italiana, e dunque è scomparsa dal nostro panorama calcistico.

Presentato l’Union Brescia: casacca azzurra, simbolo la Leonessa. Pasini: “La squadra in serie B in 3 anni” - "L' Union Brescia non è e non deve essere la squadra di Pasini. È la squadra dei bresciani, una realtà che non deve essere rivolta solo ai 90' della partita.

L’Union Brescia per tornare in alto. Patron Pasini: "Non è un mio progetto. In 3 anni dobbiamo riconquistare la B. I tifosi sono interlocutori importanti» - Ieri pomeriggio nella splendida cornice del Palazzo della Loggia è nata l’Union Brescia, e probabilmente è rinato anche il calcio nel capoluogo lombardo.

Mercato Brescia: Silvestri pronto al sì, per l’attacco Vido o Rauti; DOMENICA, GIORNO 3 DI RITIRO PER UNION BRESCIA: NELL’ALLENAMENTO DEL MATTINO IN TRE HANNO LAVORATO A PARTE, UN CENTINAIO SUGLI SPALTI. MERCATO: PIACE SILVESTRI –; Union Brescia, via sull’ottovolante. Sgambata con la Nuova Camunia.

Mentre il presidente Pasini sta cercando di consolidare e ampliare la compagine societaria, la squadra di Diana si sta allenando sul campo ed è pronta a ricevere i nuovi inserimenti in arrivo

Comenencia, braccio di ferro con il Delfino. Pronto Ciervo. Silvestri all’Union Brescia - I dirigenti bianconeri sono certi di portare in Romagna il 2004 della Juve, l’addio di Klinsmann questione di giorni. Secondo msn.com