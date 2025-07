Union Brescia arriva il sì della Curva Nord | Si ricomincia!

La Curva Nord sta con l'Union Brescia: presente sabato a Salò per l'amichevole con l'EntellaLa fine sportiva del Brescia Calcio sta generando in queste settimane molteplici futuri possibili, tra i quali, per ora, solo uno è reale, quello dell’Union Brescia nato dalla stretta di mano tra la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: brescia - union - curva - nord

Nasce l’Union Brescia: sostituirà la Feralpisalò in Serie C. Tutto su staff e rosa e cosa cambia rispetto al Brescia di Cellino - 2025-07-17 18:28:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Federico Targetti 17 lug 2025, 20:28 Ultimi aggiornamenti: 17 lug 2025, 20:28 E’ stato presentato oggi il progetto del nuovo marchio che riporta in vita il calcio nella città lombarda Un nuovo inizio nella storia del Brescia: la società lombarda, che si è vista retrocedere in Serie C d’ufficio a causa del mancato pagamento degli stipendi arretrati e di debiti fiscali, non è riuscita ad iscriversi al prossimo campionato di terza divisione italiana, e dunque è scomparsa dal nostro panorama calcistico.

Presentato l’Union Brescia: casacca azzurra, simbolo la Leonessa. Pasini: “La squadra in serie B in 3 anni” - "L' Union Brescia non è e non deve essere la squadra di Pasini. È la squadra dei bresciani, una realtà che non deve essere rivolta solo ai 90' della partita.

L’Union Brescia per tornare in alto. Patron Pasini: "Non è un mio progetto. In 3 anni dobbiamo riconquistare la B. I tifosi sono interlocutori importanti» - Ieri pomeriggio nella splendida cornice del Palazzo della Loggia è nata l’Union Brescia, e probabilmente è rinato anche il calcio nel capoluogo lombardo.

La curva Nord rompe gli indugi e abbraccia l’Union Brescia Vai su X

CURVA NORD IN LUTTO: TROVATO SENZA VITA IL CORPO DI FABIO FESTA, L’ULTRA’ BEN VOLUTO DA TUTTI CHE IN TRASFERTA AMAVA ANCHE VISITARE LE CITTA’. GIOVEDÌ IL FUNERALE A CHIARI Leggi l’articolo su Bresciaingol.com Vai su Facebook

?? La Curva Nord rompe il silenzio a sostegno dell’Union Brescia; La Curva Nord ha scelto di stare con Pasini: il progetto Union Brescia convince, sabato sugli spalti a Salò contro l'Entella; La curva Nord rompe gli indugi e abbraccia l’Union Brescia.

Union Brescia, arriva il sì della Curva Nord: "Si ricomincia!" - I tifosi storici tornano a farsi sentire: appuntamento sabato a Salò per sostenere la squadra in occasione dell’amichevole con l’Entella ... Come scrive bresciatoday.it

La Curva Nord ha scelto di stare con Pasini: il progetto Union Brescia convince, sabato sugli spalti a Salò contro l'Entella - Il piano B resta Lo Monaco con Lucà: serve però l'intervento della sindaca e l'ultimo giorno utile, per presentare richiesta in Figc, è l'11 agosto ... Segnala brescia.corriere.it