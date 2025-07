Un’intitolazione a Ramelli La mozione non passa

Tutto da rifare per la mozione relativa all’intitolazione di un immobile della Provincia alla memoria di Sergio Ramelli. La richiesta è stata presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, in particolare dai consiglieri provinciali Tommaso Brognoli ed Emanuele Mannatrizio, per ricordare il giovane del Fronte della GioventĂą (seppur nella mozione non viene menzionato questo aspetto) ucciso il 13 marzo 1975 da un gruppo di Avanguardia Operaia. Secondo i proponenti, l’intitolazione potrebbe "rappresentare un mezzo di contrasto alla violenza politica ". L’annuncio della mozione aveva portato 25 associazioni (dai sindacati all’Anpi, dalle Acli a Udu-Studenti per) a fare appello alla provincia perchĂ© desistesse da un’intitolazione che "dietro la maschera del ricordo di una vittima si propone di promuoverne la storia politica e ideologica, che fu contraria all’ordine costituzionale e alle istituzioni repubblicane". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’intitolazione a Ramelli. La mozione non passa

