La crescente rilevanza dei sistemi unmanned nel conflitto in Ucraina, utilizzati in modo sempre piĂą estensivo, ha comportato di pari passo un’accelerazione nello sviluppo di varie tipologie di sistemi anti-drone da parte di entrambe le fazioni coinvolte nel conflitto. L’ultima novitĂ in questo senso sembra provenire dal lato di Mosca, che avrebbe sviluppato una “veste anti-drone” per i propri soldati. I fotogrammi di un video circolato online mostrano infatti un soldato russo mette in mostra tale sistema, comprendente un modulo montato sulla testa con due antenne, un cablaggio di commutazione, un display montato sul braccio e un pacco batterie. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un’armatura elettronica contro i droni ucraini? Il nuovo sistema made-in-Russia

