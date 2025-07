EMPOLI 2 PISA 3 EMPOLI (3-4-2-1): Stubljar (46? Perisan); Curto (69? Bembnista) Guarino, Carboni (89? Moray); Ceesay (38? Ebuhei), Belardinelli (76? Baralla), Ignacchiti (76? Kaczmarski) Moruzzi; Shpendi (75? Orlandi), Popov (76? Zanaga); Busiello (57? Saporiti). Allenatore: Guido Pagliuca PISA (3-4-2-1): Semper (46? Scuffet); Lusuardi (69? Tyrell) Caracciolo (69? Kandje), Canestrelli (75? Calabresi); Tourè (75? Durmush), Hojholt (82? Sapla), Akinsanmiro, Angori (75? Giani); Tramoni, Meister (69? Bonfanti); Moreo (69? Buffon). Allenatore: Alberto Gilardino. Arbitro: Rapuano di Rimini Reti: 3? Akinsanmiro, 17? Tourè, 40? Shpendi, 46? Shpendi, 59? Meister EMPOLI – Al Castellani va in scena un’amichevole dal sapore intenso tra Empoli e Pisa, utile per misurare lo stato di forma delle due squadre in vista del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un’amichevole amara per l’Empoli. Gli azzurri finiscono sotto di due gol. Dimostrano carattere e recuperano. Ma alla fine il Pisa riesce a imporsi