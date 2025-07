Un’altra legge | contro i conflitti d’interesse all’Antimafia

L’attuale maggioranza governativa sconosce, o disconosce volutamente il diritto per riaffermare il primato assoluto della politica? Forse, sono in parte vere entrambe le ipotesi. C. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un’altra legge: contro i conflitti d’interesse all’Antimafia

In questa notizia si parla di: altra - legge - conflitti - interesse

Consorzio, scontro sulla tassa: il M5s prepara un?altra legge. Ma ci sono 31 milioni da recuperare - La sfida M5s-centrosinistra sul consorzio di bonifica non si è esaurita. I pentastellati, dopo lo stop in Consiglio all?emendamento che chiedeva di sospendere il pagamento da parte degli.

#Ucraina: le infiltrazioni russe negli enti anticorruzione, la retromarcia di #Zelenskyy e la forza della società civile Nei giorni scorsi, a seguito delle proteste scoppiate in piazza nella capitale #Kyiv e in altre città dell’Ucraina contro la promulgazione della legge Vai su X

' ’ , È stato pubblicato il bando per l’ammissione al Dottorato di Interesse Nazionale in Peace Studies (anno acca Vai su Facebook

Progressioni economiche, conflitto d’interesse, incarichi in quiescenza e mansioni superiori; Antimafia e conflitti d’interessi, lo scontro in commissione è rinviato; I conflitti di interesse di Gemmato. Una norma pro farmacisti in manovra.

Casse, portafoglio 'diversificato' e stop a conflitti interesse - Gli Enti di previdenza privati e privatizzati "operano con trasparenza nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, e perseguono esclusivamente l'interesse collettivo degli iscritti e de ... Segnala ansa.it

Conflitti, interessi (e soldi): pretesti e urla per silurare la legge ... - Conflitti, interessi (e soldi): pretesti e urla per silurare la legge di Conte Affondata la proposta di legge - Scrive ilfattoquotidiano.it