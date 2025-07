Una spedizione punitiva per gelosia alla vittima 40 giorni di prognosi

Un movente passionale dietro la spedizione punitiva di Tarquinia. Un'aggressione brutale che ha ridotto in fin di vita un 42enne: fortunatamente è fuori pericolo, per lui 40 giorni di prognosi.Per questo pestaggio a colpi di bastoni di legno, i poliziotti del commissariato e della squadra mobile. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: spedizione - punitiva - giorni - prognosi

Sapienza, tensioni tra collettivi di sinistra: "Contro di noi una spedizione punitiva" - Contro di noi una “spedizione punitiva”. Il periodo di elezioni alla Sapienza porta spesso con sé momenti di tensione tra le diverse liste in corsa.

«Vieni,sta per succedere un casino»: vocale conferma la spedizione punitiva degli amici di Lorenzo - «Come è possibile che sia morto? Lorenzo mi aveva chiamato proprio ieri notte: mi aveva detto di raggiungerlo alla discoteca perché stava per succedere un casino».

Ridotto in fin di vita dopo spedizione punitiva nel carcere: 10 detenuti a processo - Giudizio immediato per 10 detenuti del carcere di Bellizzi, ad Avellino, accusati della spedizione punitiva culminata nel violento pestaggio di un altro recluso, il 26enne Paolo P.

Marcello Santamaria, 53 anni di Posillipo, è deceduto in ospedale dopo essere stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del San Paolo con gravi ferite riconducibili a un’aggressione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato ricoverato in prognosi Vai su Facebook

Una spedizione punitiva per gelosia, alla vittima 40 giorni di prognosi; Colnaghi tornato in sella dopo l’aggressione: «Picchiato dopo una inversione. Quasi una spedizione punitiva»; Spedizione punitiva, minorenne aggredito in centro a Mondovì.

BOLOGNA Raid punitivo. Sedicenne pestato dai bulli - Vittima un ragazzino di 16 anni di Bologna, finito in ospedale con faccia e testa fracassate. Da ilrestodelcarlino.it

Arezzo, arbitro aggredito da un papà dopo una partita di calcio ... - Le ferite L’esito drammatico di questa spedizione punitiva, avvenuta lontano dagli occhi degli altri genitori e allenatori a fine partita, è un bollettino medico con una prognosi di 40 giorni ... Lo riporta ilmattino.it