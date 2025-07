una pelle che cambia un corpo che evolve una luce che viene anche da dentro e lo mostra senza filtri paulina una di noi

I n uno dei suoi post più sinceri e potenti, la top model Paulina Porizkova si mostra in due versioni. Una in bikini, in vacanza, avvolta dalla luce perfetta e dal fascino della posa. L’altra a casa con luce spenta, senza filtri né artifici, dove la pelle racconta ogni sfumatura del tempo. Questa sono io, scrive, rivendicando con orgoglio entrambe le immagini. Ovvero il ritratto – autentico – di una bellezza che non ha bisogno di scegliere tra perfezione e realtà. Ma che le accoglie entrambe con la stessa grazia. Paulina Porizkova contro filtri e Photoshop: “Sexy senza data di scadenza” X Paulina Porizkova, bellezza no filter a 60 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

