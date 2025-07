Una Figlia da Salvare Tv8 | trama e spiegazione finale del film 2022

Una Figlia da Salvare film Tv8. Una Figlia da Salvare film Tv8 diretto da John Murlowski è prodotto da Lifetime nel 2022. Il thriller, meglio conosciuto con il titolo “A Broken Mother” o “Stolen in Her Sleep”, vede come protagonista Hallie, madre di una bambina che ha subito un trapianto al cuore. Nel suo percorso incontrerà Megan, una donna che sembra nascondere un lato oscuro. La protagonista Hallie è interpretata da Morgan Bradley. La pellicola riprende il genere di Ridatemi mia figlia. Di seguito: Una figlia da salvare trama e finale spiegazione del film. Una Figlia da Salvare trama completa. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - Una Figlia da Salvare Tv8: trama e spiegazione finale del film 2022

