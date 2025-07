Una ex suocera per amica Perché ora Raoul Bova si fa difendere da Anna Maria Bernardini De Pace nel caso Ceretti

« Raoul Bova lo conoscevo più allegro, più partecipe, più polemico anche. Ieri sera mi è sembrato troppo buono ». Correva l’anno 2023 e Anna Maria Bernardini de Pace, giudice a Forum e blasonato avvocato esperto in separazioni e divorzi (a lei si sono affidati tanti vip), commentava a Un Giorno da Pecora l’ospitata dell’ex genero Raoul Bova a Belve. Un po’ noioso lo ha definito, salvo poi difenderlo quando è rispuntata la storia della lettera al veleno “ Caro genero degenerato, vai e non tornare “, scritta da lei per Il Giornale nel 2014, ma che lei precisa non era indirizzata a Bova. Era scritta per una serie sul quotidiano, che prevedeva di metter nel mirino le figure familiari. 🔗 Leggi su Open.online

