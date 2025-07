Una domandina semplice per chi intende riconoscere la Palestina

Al direttore - Gli stati che intendono riconoscere la Palestina, riconosceranno anche quella sotterranea dei tunnel, dove tanti ostaggi sono stati lasciare a morire di fame? E per quelli che morti non sono ancora, porranno come condizione la loro immediata liberazione, o considereranno quella detenzione come una norma del nuovo stato? Franco Debenedetti Gli stati che intendono riconoscere la Palestina sono pronti a dire che riconoscere unilateralmente quei territori come stato significa riconoscere il diritto dei terroristi di assaltare uno stato confinante, prendere in ostaggio i civili, usare i propri cittadini come scudi umani e cancellare di fatto ciò che è successo il 7 ottobre?  Al direttore - Macron e Starmer arrivano tardi con l’annuncio di voler riconoscere uno stato arabo palestinese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Una domandina semplice per chi intende riconoscere la Palestina

