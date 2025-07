Un viaggio lungo un sogno | il nuovo pullman dell’Avellino è realtà

Tempo di lettura: 2 minuti L' U.S. Avellino ha presentato ufficialmente, attraverso i propri canali social, il nuovo pullman che accompagnerĂ i lupi biancoverdi nelle trasferte del prossimo campionato di Serie B. Totalmente rivestito in verde, il colore che da sempre identifica il club irpino, il pullman si distingue per un design elegante e allo stesso tempo aggressivo. I finestrini neri donano un tocco di modernitĂ e sobrietĂ , mentre a dominare la fiancata è l'inconfondibile scritta "1912" in bianco, anno di fondazione della societĂ , affiancata dal logo ufficiale dell'U.S. Avellino. Il nuovo pullman è l'ennesima dimostrazione dell'attenzione ai dettagli e della visione imprenditoriale del presidente Angelo Antonio D'Agostino, che continua a investire per rafforzare l'identitĂ del club e il senso di appartenenza del gruppo.

