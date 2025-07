Un Sequel da Favola | Il Matrimonio del Mio Migliore Amico Tornerà presto al Cinema

La Sony Pictures riporterĂ infatti in vita una delle rom-com piĂą amate degli anni ’90! Come nella memorabile scena del ristorante dove risuona I Say a Little Prayer for You di Dionne Warwick, sembra che qualcuno abbia davvero pregato per il ritorno di una delle commedie romantiche piĂą iconiche degli anni ’90. Dopo quasi trent’anni dal successo del primo film, Sony Pictures ha annunciato di essere al lavoro su un sequel di “Il Matrimonio del Mio Migliore Amico” (My Best Friend’s Wedding), la pellicola del 1997 che ha fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Una Nuova Penna L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

