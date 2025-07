Un pacco dimenticato e il falso allarme che ha spaventato un intero comune in Brianza

È un pomeriggio d'estate. In piazza resta un oggetto che qualcuno ha dimenticato o abbandonato. E subito scatta l'allarme. Un falso allarme. Un caricatore per pile mercoledì pomeriggio ha tenuto in apprensione Seregno. Non c'era nessun ordigno: a chiarire quanto successo nella giornata di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: allarme - dimenticato - falso - pacco

