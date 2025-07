Un nuovo MoonSwatch all'orizzonte? Questa mattina nel tratto casa-redazione mentre facevo il mio solito scroll, un'immagine e un teaser sulla pagina di IG di Swatch ha catturato la mia attenzione: Snoopy intento a pescare, sotto un cielo di stelle, alza la testa, c'è una luna piena, e una data: 9 agosto. Ok abbiamo tutti gli indizi giusti per intuire che il prossimo 9 agosto un nuovo Snoopy MoonSwatch solleticherà non poco i collezionisti eo i semplici curiosi. Come di consueto, nessuna comunicazione ufficiale da parte del brand che ha costruito il lancio di questi orologi, per cui siamo impazziti tutti, secondo una precisa strategia di marketing che ci ha “costretto” a stampare un calendario con tutte le lune piene dell'anno e sperare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Un nuovo MoonSwatch, ops Snoopy MoonSwatch sta arrivando tra noi, e non potremmo esserne più felici