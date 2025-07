VENEZIA – La compagnia aerea Ryanair aggiungerĂ un nuovo aereo basato all’aeroporto Marco Polo di Venezia per la stagione invernale 202526. Ad annunciarlo, stamani, il Cco del vettore low cost, Jason McGuinness, nel corso di una conferenza stampa a Mestre, alla presenza dei dirigenti di Save, gruppo che gestisce il polo aeroportuale del nordest. Con il nuovo aeromobile, la flotta basata della compagnia irlandese salirĂ a 6 aeromobili in Veneto – 4 a Venezia e 2 a Treviso – per un investimento complessivo di 600 milioni di dollari. Per l’inverno 2025, saranno operate 660 tratte settimanali su un complessivo di 62 rotte da Venezia, Verona e Treviso, per un totale di 7 milioni di passeggeri annui stimati, supportando oltre 5. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Un nuovo aereo Ryanair basato all’aeroporto di Venezia per la stagione invernale 2025/2026