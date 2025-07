un figlio o un cane

La maggior parte delle mie amiche ultraquarantenni, single, hanno tutte un cane o perlomeno un animale domestico. PiĂą volte hanno tentato di convincere anche me sull’importanza della compagnia o supporto psicologico che può donarti un animale in casa. In loro noto un affetto represso per i figli che non hanno avuto. Io ragionando bene sui pro e contro di questa scelta ho sempre rifiutato categoricamente: i contro (spese gestione, cibo, passeggiata per.) sarebbero maggiori del pro (compagnia!). A questo proposito ho concordato pienamente con il consiglio dato dal papa Francesco e riferito a coloro che confondono i figli con i cani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

