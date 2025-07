’Un ballo liscio’ nell’Abbazia Stasera il concerto gratuito

Appuntamento questa sera alle 21,15 con " Un Ballo Liscio " nel parco dell’Abbazia di Pomposa per "Un viaggio attraverso un secolo di storia del ballo popolare italiano per eccellenza", nell’ambito del XXV Emilia Romagna Festival della rassegna Musica Pomposa promossa dal Comune di Codigoro. Un concerto, ad ingresso gratuito, ideato da Riccardo Tesi e Claudio Carboni, in cui un’orchestra multietnica, composta da alcuni dei musicisti piĂą rappresentativi della scena etnica, classica e jazz, rivista le melodie e i ritmi che hanno fatto danzare intere generazioni di italiani. Sul palco Riccardo Tesi (organetto diatonico) Claudio Carboni (sax), Nico Gori (clarinetto), Maurizio Geri (chitarra e voce), Roberto Bartoli (contrabbasso), Gianluca Nanni (pianoforte e fisarmonica) e Quartetto D’archi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Un ballo liscio’ nell’Abbazia. Stasera il concerto gratuito

In questa notizia si parla di: ballo - liscio - abbazia - concerto

Il Tour del Carlino arriva a Forlì, dall’alluvione a sport e ballo liscio: racconti, personaggi ed emozioni - Forlì, 27 giugno 2025 – Il Carlino è pronto a celebrare i propri 140 anni anche a Forlì. Stasera alle 18 l’appuntamento con i lettori e le istituzioni è nel cuore della città , a pochi passi dalla centralissima piazza Saffi, all’altezza dei civici 2 e 4 di corso della Repubblica, sotto il porticato della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, che è nostro partner nell’iniziativa (che ha anche il patrocinio del Comune di Forlì ed è sostenuta dagli sponsor locali Cna Forlì-Cesena e Confesercenti Forlì).

Festival pianistico, feste, ballo liscio e teatro dialettale: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Il Festival pianistico al Teatro Donizetti, tante feste, ballo liscio, ballo country, teatro dialettale, concerti e altro ancora.

Ballo liscio, musica d’autore dj set e spettacoli per famiglie. Ecco ’Dove l’estate succede’ - Prima stagione estiva al ChorusLife Arena di Bergamo (facciate rivestite da una ’pelle vibrante’ certificata dal Politecnico di Milano, 6.

Ricordiamo l'appuntamento di domani sera con il Festival Musicale delle Voci di Spirabilia! Mercoledì 30 luglio alle ore 21:00 Palco galleggiante della Baia di Piona Protagonista della serata: “Figaro e i suoi amici – I grandi baritoni all’opera” Un concerto Vai su Facebook

Ballo liscio in piazza a Loano - Giovedì 24 e lunedì 28 luglio piazza Italia, a Loano, è pronta a trasformarsi in una grande sala da ballo per due serate dedicate al liscio. Riporta mentelocale.it

Ballo liscio e non solo. Le serate in ’Villa’ - Rassegna estiva di grande interesse a Villa Arrivabene sede del Quartiere 2 e al Centro Anziani di Villa Bracci in via Stradone di Rovezzano. Secondo msn.com