Un arresto per droga e una violenta lite | il questore chiude per cinque giorni un bar

Il questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza di un bar di Massa Lombarda, con la conseguente chiusura temporanea. Il locale, attenzionato da mesi dagli agenti del commissariato di Lugo, “era divenuto frequente ritrovo di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia nonchĂ©. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: questore - arresto - droga - violenta

VIDEO/ Arresto presunti scafisti, il Questore: “Un’operazione difficile, ma fondamentale” - Tempo di lettura: 2 minuti Fino a 3500€ per il viaggio della speranza quello che li porta in Italia sognando una nuova vita.

Lancio di bottiglie terminato con un arresto e aggressione a un cliente: locale chiuso dal questore - Il questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza di un locale di Milano Marittima, con la conseguente chiusura temporanea per la durata di cinque giorni.

Spaccio di droga, danneggiamenti a esercizi pubblici, rapine e atti di violenza contro le forze dell’ordine: sono queste le motivazioni che hanno spinto il questore di Napoli a emettere otto misure di prevenzione personale, notificate dai carabinieri della compag Vai su Facebook

Un arresto per droga e una violenta lite: il questore chiude per cinque giorni un bar; Roma, bar chiuso vicino Termini: risse, droga nelle fioriere e bottiglie lanciate ai passanti; Droga e violenza: arrestato a Bolzano un uomo condannato a oltre 7 anni di carcere.

Risse e spaccio. Il Questore fa chiudere per 5 giorni un locale di Massa Lombarda frequentato da clienti con precedenti penali - Il Questore di Ravenna ha disposto la chiusura, per cinque giorni, di un locale di Massa Lombarda teatro di risse e spaccio di droga ... Come scrive ravennanotizie.it

Massa Lombarda, droga e violenta lite: chiuso locale - Il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza di un pubblico esercizio di Massa Lombarda, con la conseguente ... Riporta corriereromagna.it