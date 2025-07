Un altro Topolino aperto ai bagnanti | completati i lavori al sesto per oltre un milione

Riaperto ufficialmente anche il Sesto Topolino, a conclusione del complesso cantiere avviato dopo la mareggiata del 2023. La struttura torna così accessibile ai bagnanti dopo un’estate e mezza di chiusura. La riapertura, annunciata dal sindaco Roberto Dipiazza e dall’assessore ai lavori pubblici. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Un altro topolino è pronto per i bagnanti: conclusi i lavori per il settimo, il sesto a fine luglio - Sono conclusi i lavori di ristrutturazione del settimo Topolino dopo i danni della mareggiata nel 2023, per una spesa complessiva di un milione e 200mila euro, grazie a fondi della Regione, stanziati per riparare i danni causati dall’evento atmosferico di due anni fa.

