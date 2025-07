Un altro detenuto in fuga dal carcere di Bollate | 55enne non rientra in cella alla scadenza del permesso

Milano, 31 luglio 2025 – Terza evasione, in un lasso di tempo ristretto, di un detenuto dal carcere di Bollate. L'uomo, autorizzato a fruire di un permesso, non è poi rientrato, alla scadenza, nella struttura detentiva. A dare la notizia è (ancora una volta) il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe. "Dopo il tragico epilogo collegato all'evasione del detenuto Emanuele De Maria dal carcere di Bollate, poi suicida dopo essersi lanciato dal tetto del Duomo di Milano, e quella successiva di una donna, di circa 55 anni, ammessa a lavorare all'esterno del carcere ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario", premette il vicesegretario regionale del Sappe Matteo Savino, "registriamo purtroppo una ulteriore evasione, questa volta di un detenuto di origine serba, anch'egli di etnia rom, nato a Garbagnate Milanese nel 1996, con una pena fissata sino all'aprile 2028 a seguito della condanna per i reati di furto in abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un altro detenuto in fuga dal carcere di Bollate: 55enne non rientra in cella alla scadenza del permesso

