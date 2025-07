Ultim' ora | 3 punti di penalizzazione al Foggia

Tre punti di penalizzazione per il Foggia, sei mesi di inibizione per l'amministratore unico Bitetto. È quanto deciso dal Tribunale Federale Nazionale - sezione disciplinare della Federcalcio che poco fa si è pronunciato in merito al deferimento del club rossonero per inadempienze amministrative. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Terza Categoria / Gioca con il tesseramento scaduto, clamorosa stangata Urbanitas Apiro: 4 punti di penalizzazione - Oltre a 400 euro di multa alla squadra rosanero per aver fatto scendere in campo per quattro partite un loro giocatore con il tesseramento scaduto: possibilità di ricorso entro la fine del campionato, il Real Sassoferrato così sarebbe già campione.

Partita rinviata e 4 punti di penalizzazione, UFFICIALE: calcio italiano nel caos - Svolta clamorosa al termine del campionato: squadra penalizzata di quattro punti, arriva il comunicato ufficiale Una situazione clamorosa, un vero e proprio caos all’interno del calcio italiano: la decisione è infatti ufficiale con il rinvio della gara e una penalizzazione di quattro punti.

Scossone Brescia: penalizzazione di 4 punti e retrocessione in Serie C - Un vero e proprio terremoto scuote la Serie B a pochi giorni dalla conclusione del campionato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Brescia sarebbe stato sanzionato con una penalizzazione di 4 punti, destinata a riscrivere completamente la classifica finale e a ribaltare i.

SERIE C | Foggia, tra mercato e possibile penalizzazione. La difesa del club punta forte sull’indagine della Dda. Parla Chionna: “Quei mancati pagamenti avevano un motivo, siamo fiduciosi” #foggia #sport Vai su Facebook

Foggia, stangata dal TFN: tre punti di penalizzazione e sei mesi di inibizione per Bitetto - tre punti di penalizzazione in classifica per il Calcio Foggia 1920 Srl, da scontare nella stagione sportiva in corso. Si legge su goalsicilia.it

Calcio Foggia, terminata l’udienza sull’eventuale penalizzazione. Chiacchio: “Fiduciosi ma a decidere è il tribunale” - presso il tribunale federale nazionale, chiamato a decidere sull’eventuale penalizzazione al Calcio Foggia per i mancati pagamenti di ... Secondo foggiacittaaperta.it