Ultimo e Jaqueline mostrano il figlio Enea su Instagram | il video è dolcissimo

Un video dolcissimo che racconta un amore grande, come quello di una mamma, e una famiglia che continua a far sognare i fan. Su Instagram, Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo, ha condiviso un video in cui coccola il figlio della coppia, Enea. Una clip emozionante e rarissima, soprattutto perché entrambi hanno sempre cercato di proteggere la privacy del bambino. Il video di Enea, figlio di Jacqueline e Ultimo. Visualizza questo post su Instagram Nella clip, condivisa su Instagram da Jacqueline Luna Di Giacomo, la giovane coccola il piccolo Enea, nato otto mesi fa dall’amore per Ultimo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ultimo e Jaqueline mostrano il figlio Enea su Instagram: il video è dolcissimo

Ultimo suona il pianoforte con il figlio Enea, il tenero scatto social - (Adnkronos) – "Sei", con queste parole Ultimo descrive lo scatto, condiviso sui social, che ritrae il cantautore romano mentre suona il pianoforte insieme al piccolo Enea, il figlio primogenito nato dall'amore con Jacqueline Luna Di Giacomo.

Roberta Morise annuncia con stile la dolce attesa del secondo figlio Enea - Scopri come Roberta Morise ha svelato la dolce attesa del suo secondo figlio con uno stile inconfondibile.

“Sono incinta di Enea”. Secondo figlio per la conduttrice tra le più amate della televisione - Mentre in Honduras prosegue l’avventura dei naufraghi, in Italia una ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha deciso di condividere una notizia molto speciale.

Jacqueline Luna celebra gli 8 mesi del figlio Enea con un post dolce sui social - Jacqueline Luna celebra gli 8 mesi di Enea, figlio di Niccolò Moriconi detto Ultimo, mentre la coppia affronta con successo impegni familiari e professionali nel 2025. Riporta gaeta.it