Ultimo appuntamento con Voci allo specchio Mia Lecomte racconta la poetessa Marina Colasanti

Si conclude la rassegna poetica della Biblioteca Gambalunga Voci allo specchio con un dono letterario, uno sguardo lungimirante, che rende visibile ciò che ancora non è stato reso pubblico. Mia Lecomte apre al pubblico della rassegna le sue carte di studio e le versioni ancora inedite delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

