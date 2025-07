Ultimissime Juve LIVE | oggi è stato il David-day! Tutte le parole in conferenza stampa mentre Kolo Muani…

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 29 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 luglio 2025. Douglas Luiz Nottingham Forest: gli inglesi tornano a spingere, ma c’è distanza sulla formula con la Juventus! Posizioni a confronto, ecco cosa succede. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: oggi è stato il David-day! Tutte le parole in conferenza stampa, mentre Kolo Muani…

In questa notizia si parla di: juve - tutte - ultimissime - stato

Calendario Juve: i bianconeri chiudono al quarto posto la giornata 36! Il recap sulla corsa Champions con tutte le sfide di Lazio, Roma e Bologna - di Redazione JuventusNews24 Calendario Juve: ecco il confronto con le sfide di Lazio, Roma e Bologna: tutti gli incroci di maggio e il punto sulla lotta al quarto posto.

Calciomercato Juve, scout in missione: anche i bianconeri mettono nel mirino la nuova stella. Tutte le cifre e i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, scout in missione per il nuovo gioiello argentino. Tutti gli aggiornamenti di mercato.

Settore giovanile Juve, come procedono le armate bianconere nelle rispettive fasi finali: tutte le sfide in programma e il possibile percorso. I dettagli - di Fabio Zaccaria Settore giovanile Juve, si entra nella fase cruciale della stagione: tutte le sfidanti di Under 17, 16 e 15 e il percorso per arrivare al sogno scudetto.

? #AccaddeOggi: il 22 luglio 1947, una data che ha cambiato la storia della #Juventus per sempre. L'Avvocato Gianni #Agnelli diventava Presidente della #Juve, iniziando un'era leggendaria. L'uomo che ha portato lo Stile Juve e i bianconeri sul tetto Vai su Facebook

Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; Sancho, Juve all'ultima curva! L'unico nodo di Comolli prima di chiudere; Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata.

Chukwuemeka Juve (Tuttosport), non si placano le voci: il giocatore ha aperto a un possibile trasferimento in Serie A! Tutte le ultime - Chukwuemeka Juve (Tuttosport), non si placano le voci: il giocatore ha aperto a un possibile trasferimento in Serie A! Secondo juventusnews24.com

Kolo Muani Juve, spunta l’alternativa all’attaccante francese: c’è quella proposta, le ultimissime - Kolo Muani Juve, spunta la clamorosa alternativa all’attaccante francese: c’è quella proposta dalla Premier, le ultimissime La Juventus si muove con determinazione nel mercato estivo in vista della st ... Scrive calcionews24.com