Udine uomo ucciso in casa a Gemona | arrestate moglie e suocera

Un uomo di 35 anni, Alessandro Venier, è stato trovato morto in casa, ucciso e a quanto si apprende fatto a pezzi, nella sua abitazione a Gemona, in provincia di Udine. La morte dell’uomo risalirebbe a qualche giorno fa: il corpo è stato trovato in cantina. I carabinieri hanno arrestato la moglie e la madre di lei con l’accusa di aver ucciso il 35enne e di averne occultato il cadavere. In corso le indagini per chiarire la dinamica esatta e il movente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udine, uomo ucciso in casa a Gemona: arrestate moglie e suocera

