Udine uomo ucciso a Gemona | arrestate la moglie e la madre di lei

(Adnkronos) – Un uomo di 35 anni è stato ucciso e trovato morto nella cantina di un'abitazione a Gemona, in provincia di Udine. Sul caso indagano i carabinieri che hanno arrestato la moglie e la madre di lei. A quanto si apprende sarebbe stata proprio una delle due a chiamare i carabinieri confessando il delitto . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: udine - uomo - ucciso - gemona

Uomo minaccia con un mattone i passanti a Udine e li picchia senza motivo, la serie di aggressioni e l'arresto - A Udine, un uomo è stato arrestato per una serie di aggressioni e minacce, dopo numerosi episodi di violenza nel Parco di Cemento.

Veterinaria e cinovigile del canile di Udine aggredite da un uomo durante la riconsegna di un cane - Grave episodio di violenza ai danni di due professioniste del canile di Udine. Una veterinaria e una cinovigile sono state aggredite – fisicamente e verbalmente – da un cittadino durante la riconsegna di un cane trovato vagante.

Fermato a Udine con 6 migranti a bordo, 2 erano chiusi nel bagagliaio: arrestato un uomo alla guida - Un cittadino ungherese è stato arrestato a Udine per traffico di migranti. Sei persone irachene e iraniane viaggiavano clandestinamente.

Gemona del Friuli (Udine), uomo ucciso e fatto a pezzi: madre e compagna confessano l’omicidio #gemona #omicidio #31luglio Vai su X

Gemona del Friuli, uomo ucciso in casa e fatto a pezzi da madre e compagna; Udine, uomo ucciso a Gemona: arrestate la moglie e la madre di lei; Gemona del Friuli (Udine), uomo ucciso e fatto a pezzi: arrestate per omicidio madre e compagna.

Giallo a Gemona del Friuli, uomo trovato morto in casa: “È stato ucciso”. Il decesso risale a giorni fa - Il cadavere di un uomo, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, è stato trovato oggi in una abitazione di Gemona del Friuli (Udine). Lo riporta fanpage.it

Gemona del Friuli, uomo ucciso in casa e fatto a pezzi da madre e compagna - Le due donne avrebbero già ammesso la responsabilità dell'omicidio dell'uomo di 35 anni, Alessandro Venier, trovato morto, fatto a pezzi, nella cantina della propria abitazione. Riporta tg24.sky.it