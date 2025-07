Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di aver firmato la riforma sull’anticorruzione e ha ringraziato i parlamentari per aver approvato il disegno di legge. “Si tratta di garanzie per il normale e indipendente funzionamento degli organi anticorruzione e di tutti gli organi di polizia del nostro Stato. È la decisione giusta”, l’hanno approvata “331 deputati. Proprio come doveva essere, nella sua forma e nel suo complesso”, ha affermato il leader in un video pubblicato su Telegram. “È molto importante che lo Stato ascolti l’opinione pubblica. L’Ucraina è una democrazia, non c’è alcun dubbio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Firma legge anticorruzione, bene via libera da Parlamento"