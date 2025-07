Ucraina | Zelensky ' 6 morti fra cui 1 bambino è risposta russa nostro desiderio pace'

Kiev, 31 lug. (Adnkronos) - "I russi hanno lanciato più di 300 droni e 8 missili. Stiamo facendo tutto il possibile per attuare pienamente tutti gli accordi per la protezione del nostro popolo, allo scopo di salvare vite umane. Al momento, si sa che sei persone sono state uccise, tra cui un bambino di sei anni. Le mie condoglianze a tutte le loro famiglie e ai loro cari. Ci sono anche segnalazioni di decine di feriti, tutti i quali stanno ricevendo l'assistenza necessaria". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Fin dalle prime ore della notte, i nostri soccorritori, vigili del fuoco, medici e tutti i servizi di emergenza necessari sono al lavoro sui siti degli attacchi missilistici e dei droni russi - aggiunge il capo dello Stato sul social - Le regioni di Dnipro, Poltava, Sumy, Mykolaiv e Kiev sono state colpite. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Zelensky, '6 morti fra cui 1 bambino, è risposta russa nostro desiderio pace'

