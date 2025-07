Ucraina volano schiaffi in Parlamento prima del voto sulla legge anticorruzione | il video della zuffa

Al Parlamento ucraino, prima del voto sul disegno di legge anticorruzione, c’è stata una zuffa tra due deputati, come si vede in un video pubblicato da alcuni media internazionali tra cui il Telegraph. Nelle immagini si vedono i due mentre si schiaffeggiano. Gli altri parlamentari presenti sono poi intervenuti per separarli. La Verkhovna Rada oggi ha approvato il disegno di legge presentato dal presidente Volodymyr Zelensky che ripristina l’indipendenza di due delle principali autorità di controllo anticorruzione del Paese, e che revoca così la controversa decisione della scorsa settimana che ne limitava i poteri e che aveva suscitato proteste nel Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

