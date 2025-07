Ucraina Parlamento approva legge per restituire autonomia ad agenzie anticorruzione dopo dietrofront Zelensky Ue | Non basta

Approvata con 331 voti la legge che restituisce l’indipendenza a NABU e SAPO. Dopo forti critiche interne ed europee, Zelensky ha ritirato la norma che aumentava il controllo politico Il Parlamento ucraino ha ufficialmente approvato una legge "riparatoria", che restituisce autonomia e indipen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Parlamento approva legge per restituire autonomia ad agenzie anticorruzione dopo dietrofront Zelensky, Ue: "Non basta"

In questa notizia si parla di: legge - parlamento - autonomia - zelensky

Centinaia di cittadini ucraini sono scesi in piazza in diverse città del Paese per protestare contro una legge approvata dal parlamento e firmata dal presidente Volodymyr Zelensky che compromette l'autonomia delle principali istituzioni anticorruzione Vai su Facebook

In Ucraina migliaia di persone hanno protestato in diverse città contro un disegno di legge approvato dal parlamento e firmato da Zelensky che elimina l’autonomia delle agenzie anticorruzione Vai su X

In Ucraina è stata infine approvata una legge per restituire l’autonomia alle due principali agenzie anticorruzione del paese - Giovedì il parlamento ucraino ha infine approvato la legge per restituire autonomia alle due principali agenzie anticorruzione del paese: l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu) e ... Riporta ilpost.it

Ucraina, dopo il dietrofront di Zelensky ripristinata all’unanimità l’autonomia dell’Anticorruzione - La precedente, che metteva sotto il potere dei servizi segreti le scomode Sapo e Nabu (procura e agenzia specializzate ... Scrive repubblica.it