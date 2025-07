Ucraina notte di sangue | raid russo uccide bimbo di 6 anni e la sua mamma

In totale l'offensiva di questa notte ha provocato la morte di 6 persone e il ferimento di decine di persone. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha esortato le Nazioni alleate a imporre sanzioni a Mosca per costringere Putin a sedersi al tavolo negoziale. "La pace senza la forza non è possibile", ha tuonato il leader di Kiev. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, notte di sangue: raid russo uccide bimbo di 6 anni e la sua mamma

In questa notizia si parla di: notte - ucraina - sangue - raid

Ucraina, nuovi raid russi nella notte. “Proposte di tregua ignorate” - (Adnkronos) – Mentre gli Usa insistono per un cessate il fuoco immediato e Zelensky ha sfidato Putin a incontrarsi di persona in Turchia giovedì 15 maggio, la Russia non accenna a diminuire gli attacchi contro l'Ucraina.

Gaza e Ucraina, i tormenti di Trump: «Non ci dorme la notte». Smentite le voci sul riconoscimento Usa della Palestina - Donald Trump è «frustrato» e non riesce a dormire la notte a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

Missili e droni sull'Ucraina, ancora una notte di attacchi - Nuova notte di attacchi russi sull' Ucraina. Come riferisce il Comando dell'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina - riporta l'agenzia Unian - droni e missili sono stati lanciati in varie regioni, tra cui Kiev, Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia e Kirovohrad.

Guerra Ucraina Russia, raid russi su Ucraina. Rubio: Trump sta perdendo la pazienza; Strage in Ucraina, una donna incinta tra i 25 morti; Raid russo su Kiev, 12 morti. The Times: «Gran Bretagna verso rinuncia a invio di peacekeeper in Ucraina.

Notte di terrore a Kiev: attacco con droni su zona residenziale, morti e feriti - Guerra in Ucraina tra droni, missili e città sotto assedio: l’Est del Paese travolto da una nuova ondata di violenza. Lo riporta notizie.it

Guerra Ucraina, raid russo su un centro addestramento: oltre 200 morti. Missili e droni a Kiev, Sumy, Kharkiv e Zaporizhia - Il ministero della Difesa russo ha affermato che in un raid missilistico su un centro di addestramento militare ucraino sono stati uccisi o feriti 200 soldati. Segnala ilgazzettino.it