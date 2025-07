Ucraina Mosca lancia droni e missili su Kiev uccisi anche bimbi | Noi immuni alle sanzioni Usa

Diversi morti tra le macerie dei palazzi a Kiev dopo l'attacco russo, tra le vittime un bimbo di 6 anni. “L’attacco missilistico direttamente su edifici residenziali, russi sono terroristi” ha denunciato Zelensky. Il Cremlino intanto rigetta le minacce di Trump: “Immuni alle sanzioni, siamo abituati”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ucraina, Russia risponde a Trump: “Ultimatum a Kiev e non a noi, loro interrompono colloqui”, Peskov: “Immuni a queste cose” - La presidente del Consiglio della Federazione Russa, Valentina Matviyenko, ha dichiarato a margine di un incontro a Ginevra: “Gli ultimatum, come li chiamano i giornalisti, sono ben lungi dall'essere un mezzo efficace per risolvere conflitti e gravi contraddizioni.

