Almeno sette persone sono morte, tra cui un bambino di 6 anni, e decine sono rimaste ferite in un attacco russo a Kiev, capitale dell’ Ucraina. Mosca ha colpito con missili e droni nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno riferito le autoritĂ ucraine. Un palazzo di nove piani è parzialmente crollato dopo l’attacco: il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, giunto sul posto, ha dichiarato che si contano anche oltre 50 persone ferite negli attacchi e che il numero è destinato ad aumentare. Le squadre di soccorso sono intervenute per salvare le persone intrappolate sotto le macerie. Almeno 27 localitĂ in tutta Kiev sono state colpite dall’attacco, ha detto il capo dell’amministrazione militare della cittĂ di Kiev, Tymur Tkachenko, con i danni piĂą gravi nei distretti di Solomianskyi e Sviatoshynskyi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, morti e feriti a Kiev in attacco russo: il palazzo sventrato

