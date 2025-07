Ucraina Medvedev si prende gioco di Trump | È nervoso significa che siamo nel giusto

Medvedevnon si lascia sfuggire l'occasione e, citando i numerosi film americani sugli zombie, mette in guardia Washington sulla pericolosit√† della "mano morta". Il riferimento √® al nome di un sistema segreto semi-automatico dell'era sovietica capace di lanciare missili nucleari se la leadership di Mosca fosse stata eliminata in un attacco nemico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Ucraina, Medvedev si prende gioco di Trump: ‚Äú√ą nervoso, significa che siamo nel giusto‚ÄĚ

Ucraina, Mosca frena su proposta di cessate il fuoco di 30 giorni, Medvedev: ‚ÄúMacron, Merz, Starmer e Tusk, infilatela nel vostro cu*o pangender‚ÄĚ - Da parte del Cremlino non arriva alcuna apertura alla proposta avanzata dal "gruppo dei volenterosi" dopo la riunione a Kiev La prima reazione del Cremlino alla proposta di una tregua di 30 giorni in Ucraina √® negativa.

Ucraina: Medvedev, ‚Äėvolenterosi‚Äô a Kiev una minaccia militare - Roma, 20 mag. (LaPresse) ‚Äď ‚ÄúLa comparsa di truppe della cosiddetta coalizione‚ÄĚ dei ‚Äėvolenterosi‚Äô in Ucraina ‚Äúsar√† naturalmente vista come una ricaduta di una minaccia militare con tutte le conseguenze che ne conseguono, fino al loro riconoscimento come legittimo obiettivo militare‚ÄĚ.

Ucraina, colpito il ponte di Crimea con esplosivi sottomarini | Medvedev: "Inevitabile la vendetta per l'attacco alle nostri basi aeree militari" - Le dure condizioni di Mosca per la pace: "Tregua se Kiev si ritira". Zelensky: "Ora scattino le sanzioni".

Trump e l'ultimatum a Putin sull'Ucraina, la replica di Medvedev: "Gioca, ma rischia guerra contro Usa" - Il tycoon, deluso dallo 'zar', lancia un nuovo ultimatum a Mosca: 'Dieci giorni per mettere fine alla guerra'. Secondo informazione.it

Ucraina, Zelensky: ‚ÄúDagli Usa aspettavamo 20mila missili anti-drone ... - ‚ÄúL‚ÄôUcraina avrebbe dovuto ricevere 20mila missili per combattere i droni russi ma l‚Äôamministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha deciso di trasferirli in Medio Oriente‚ÄĚ. Da ilfattoquotidiano.it