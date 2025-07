Ucraina | Kiev ' è ora di esercitare la massima pressione su Mosca'

Kiev, 31 lug. (AdnkronosAfp) - È "ora di esercitare la massima pressione su Mosca". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, in seguito all'attacco russo che ha causato almeno sei morti e decine di feriti a Kiev. "È una mattina orribile a Kiev", ha scritto Sybiha su X. "Il Presidente Trump è stato molto generoso e molto paziente con Putin, cercando di trovare una soluzione", ha continuato, aggiungendo: "È ora di esercitare la massima pressione su Mosca. È ora di sincronizzare tutte le misure sanzionatorie. È ora di imporre la pace con la forza".

