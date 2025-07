Ucraina attacco russo a Kiev | lampi ed esplosioni nei cieli della Capitale

Lampi ed esplosioni hanno illuminato i cieli di Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì 31 luglio. La capitale ucraina è stata duramente attaccata dalla Russia con droni e missili: almeno sette persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise, secondo le autoritĂ dell’Ucraina. Il capo dell’amministrazione militare della cittĂ di Kiev, Tymur Tkachenko, ha dichiarato che almeno altre 52 persone sono rimaste ferite negli attacchi e che il numero è destinato ad aumentare. Un edificio che ospitava oltre 50 appartamenti è stato colpito ed è parzialmente crollato, ma sarebbero almeno 27 i luoghi di Kiev attaccati da Mosca. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Kiev: lampi ed esplosioni nei cieli della Capitale

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - Il Cremlino: "Occorre riconoscere i nuovi territori russi". Zelensky: "Farò di tutto per incontrare Putin a Istanbul"

Ucraina, leader europei a Kiev. Meloni: “Urgente tregua totale di 30 giorni” - (Adnkronos) – Videocollegata con Kiev, anche la premier Giorgia Meloni ha partecipato oggi alla riunione dei leader europei 'volenterosi' "sul sostegno all’Ucraina e agli sforzi in corso per raggiungere una pace giusta e duratura, che ne assicuri la sovranità e la sicurezza".

